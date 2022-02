El rastro de abusos del cura investigado ahora en Madrid por violar y prostituir a una menor

Han pasado más de seis años desde que se denunciaran los hechos, pero en la parroquia aún se niegan a hablar de lo sucedido. "No estamos interesados", han dicho tajantes antes de colgarnos el teléfono. El suceso entonces se mantuvo en secreto. Tanto es así, que ninguno de los vecinos de Serracines con los que hemos contactado tenía conocimiento de los posibles abusos. "No me suena de nada. Es la primera noticia que tengo y llevo aquí toda la vida", dice la propietaria del estanco, situado junto a la parroquia. "He llevado a mis hijos allí a catequesis y nunca había oído hablar de ello", insiste. "No tenía ni idea, no conocía el caso", comenta también la dueña del restaurante Niza II de la localidad, "y eso que en un bar se oye de todo".