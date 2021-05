Raúl, el joven agredido por su familia por ser gay: "Me han dado una paliza y me han echado a la calle"

Desde que lo echaron, Raúl vive con su abuela, a tan solo dos casas de la de su madre. Esto también supuso un motivo de disputa entre madre e hija. “Mi madre le decía a mi abuela que me dejara en la calle”, lamenta. Este miércoles el joven estaba durmiendo cuando empezó a escuchar gritos. Era el hermano de su madre con su mujer gritándole “maricón, si no quitas la denuncia te vamos a matar”, le advertían. Ante esto el joven decidió no salir a la calle.