Un Bizum de 450 euros enviado por error y una promesa: la historia de amistad entre dos desconocidos

“No lo tenía en la agenda del móvil, lo hice manualmente y un número me bailó ”, cuenta Manuel a NIUS. Rápidamente, se puso en contacto con su banco, pero le dijeron que la aplicación no permite anular la operación y revertirla. “No hay marcha atrás. Si te equivocas tienes que confiar en la voluntad y buena fe del que lo ha recibido”, nos explica.

Así que a Manuel no le quedó otra que llamar al número del desconocido. Al otro lado de la línea y a casi mil kilómetros de distancia, José, un trabajador de la limpieza que vio con sorpresa cómo le entraban en su cuenta corriente 450 euros. “Tal como llegaron, el banco me los quitó porque estoy pagando un préstamo y todavía no había cobrado lo de este mes”, cuenta José a NIUS.