Recuperan un histórico violín de 200.000 euros robado en el tren de Barcelona: "Fue como reencontrar a un hijo"

"En un abrir y cerrar los ojos se llevaron el violín". Corrado Bolsi, director de la Orquesta de Cambra de Granollers (Barcelona), todavía no entiende cómo lograron hacerse con su Labeled JB Villaume, valorado en 200.000 euros, el pasado viernes mientras se desplazaba en tren de Granollers a Barcelona tras un ensayo. El músico reconoce que fue el susto de su vida y que cuando el lunes los agentes de la Guardia Urbana le dijeron que lo habían recuperado sintió una "felicidad inmensa", imposible de describir. "Fue el susto de mi vida, hubo un intento de distracción y, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, el violín que estaba delante de mí desapareció en un segundo", explica el artista.

Un violín de 1829 valorado en 200.000 euros

Por eso, más allá del valor económico que tiene para Corrado lo que más pesa es el valor sentimental. "Lo tengo desde hace 10 años lo compré en Nueva York y espero pasar el resto de mi vida con él. Hemos viajado por todo el mundo. Más allá del valor económico, que es grande, es el sacrificio de una vida poderlo comprar y uno espera poderlo dejar a sus hijos. Este no es mi violín, yo soy su violinista, este violín existía antes que yo y espero que exista después, ha pertenecido a violinistas muy famosos del pasado y espero que exista también en el futuro. Es imposible rehacer un violín así, ya no existe ese tipo de madera y nosotros como violinistas somos los cuidadores de un bien preciado que tenemos que transmitir al futuro, tengo este deber", añade.

Cuando nos lo dijeron mi mujer y yo no parábamos de llorar, nos fuimos los dos corriendo a la comisaría y lo recuperamos. Es un momento que recordaré toda la vida

#BondiaBCN 🎻🎶🎵 Avui comencem amb bona música! Dilluns vam recuperar al #Raval un violí de gran valor històric, cultural i econòmic que li van sostreure, divendres, al director de l' @OCGranollers mentre viatjava en tren. Hi ha una persona investigada per aquests fets. #gubCV pic.twitter.com/iPujRFUvbz

Corrado asegura que desde que se lo robaron ha vivido las emociones más intensas de su vida , primero por desesperación y luego, cuando se lo devolvieron, por felicidad. "Fue como haber reencontrado un hijo, un amigo, alguien que es parte de la familia. Cuando nos lo dijeron mi mujer y yo no parábamos de llorar, nos fuimos los dos corriendo a la comisaria y lo recuperamos. Es un momento que recordaré toda la vida, que se queda en el alma como un tatuaje", recuerda.

Identificaron al ladrón tratando de vender el violín

Lo primero que hizo cuando los agentes se lo entregaron fue llevarlo al taller de Xavier Vidal, luthier en Barcelona. Allí lo repararon y lo pusieron a punto para volver a sonar. "Lo trajo para que estuviera en buenas condiciones, por el tema del seguro, comprobar que no haya sufrido ningún daño . Lo habían manipulado, habían movido el puente, estaba desencolado, tenía algún arañazo. Hemos hecho toda la puesta a punto, verificar que el instrumento está en condiciones y volver a montar para que él lo tenga otra vez en condiciones", explica Xavier Vidal.

De momento, la investigación sigue en marcha ya que todavía queda por recuperar los arcos. Aún así, Corrado ya ha podido volver a tocar su violín y va a seguir haciéndolo durante todos los días de su vida. "Lo nuestro no es un trabajo es una pasión, yo desde los siete años no he pasado ni un solo día de mi vida sin tocar y este violín se convierte en tu compañero más fiel. Se convierte en parte profunda de nuestra alma".