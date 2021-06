El reencuentro de un militar de Cádiz con sus hijas tras meses sin verse: "Antes de vernos ya estaba llorando"

Julia y Celia, dos hermanas de 6 y 9 años de Cádiz, no han podido terminar el curso de mejor forma. Las pequeñas llevaban seis meses sin ver a su padre, un militar del Ejercito de Tierra que ha estado de misión internacional en Turquía. Unos meses duros en los que se han echado de menos cada día. Sin embargo, como por arte de magia, un enorme paquete envuelto en papel de regalo ha aparecido en el patio del colegio de las niñas. Al abrirlo, la mejor sorpresa: su padre estaba dentro.

“Estaba muy nervioso. Era la primera vez que las oía desde hacía 6 meses y, antes de que lo abrieran, ya he empezado a llorar”, cuenta a NIUS, todavía emocionado. Daniel llevaba tiempo preparando esta sorpresa. “Me puse en contacto con el centro y me han ayudado. Gracias a ellos he podido hacerla realidad”, señala.