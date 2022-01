El relato completo de Alejandro Palomas, que denuncia abuso sexual: "Sangraba, me asusté mucho"

El escritor Alejandro Palomas ha asegurado que sufrió abusos sexuales por parte de un religioso durante tres años. Era profesor en su colegio, La Salle de Premià de Mar (Barcelona). El ganador del premio Nadal ha denunciado que los hechos ocurrieron entre diciembre de 1975 y Navidades de 1977. Durante su relato hace una pausa para evocar el peor episodio, cuando tenía ocho años: "Me di cuenta de que sangraba, me asusté mucho" .

"Durante esa noche me visitó tres veces y la violación fue en la tercera", explica con algo de agitación en las manos al recordarlo. La alegría de la tarde con sus amigos se desvaneció en la enfermería. "Dolió tanto que yo pensaba que me moría. Creo que eyaculó porque me noté muy húmedo de repente. Me di cuenta de que sangraba, me asusté mucho".