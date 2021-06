El rescate de Olivia, el primer cuerpo recuperado a 1.000 metros bajo el mar en el mundo

"Ya estoy fuera de la isla", "ya no vas a volver a ver a las niñas, ni a mí, me voy con ellas a empezar una nueva vida", fueron sus palabras cuando hablaron por teléfono, justo después de que arrojase los cuerpos al mar. La mujer estaba convencida de que las había secuestrado para llevárselas a otro país y no perdía la esperanza de encontrarlas con vida. Él de que sus crímenes no se descubrirían.