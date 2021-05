El Rey del Cachopo en su alegato final: "Podía haberme presentado como un santo, pero no lo soy"

El juicio a César Román, conocido como el Rey del Cachopo, por su presunta implicación en la muerte de su novia, Heidi Paz, en 2018 ha llegado a su fin este jueves. En su derecho a la última palabra antes de que un jurado popular se retirase para decidir si es culpable o inocente, Román ha hecho un larguísimo alegato para defenderse. "Pude haber venido a este juicio intentando presentarme como un santo, pero no lo soy", ha señalado al comienzo. "Me he presentado tal cual soy", ha dicho, reconociendo que a veces ha gesticulado de más durante las sesiones del proceso porque ha escuchado cosas que le han "enervado".