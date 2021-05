El Rey del Cachopo al ser detenido: "Sí, soy el que estáis buscando"

Dos agentes de la Policía Municipal y un bombero han certificado que las ventanas de la nave estaban cerradas en contra de lo que sostiene la defensa para reforzar su teoría de que alguien pudo entrar a la nave alquilada por el acusado y no necesitar llave para acceder. El fiscal mantiene que el homicida tenía un juego de llaves.

La detención

Ha descrito su " destreza cortando y deshuesando piezas de carne ", que ella comprobó durante el trabajo en su restaurante entre el 11 de octubre y el 16 de noviembre, cuando fue arrestado. Ha mantenido que no aceptaba bien las críticas y "mentía continuamente".

Un día estaba viendo la televisión, en concreto el programa de Ana Rosa Quintana, quien hablaba "de un señor que estafaba y era el posible asesino de su novia", y ella dijo: "Este es el cocinero que yo tengo". "Mi marido no lo reconoció, otra persona tampoco, pero yo dije que iba a llamar a la Policía porque me parecía que era él, y que si no lo era le pedirá perdón luego... Estaba muy segura de que era él", ha explicado, aunque en ese momento el acusado había cambiado su aspecto. Tenía el pelo rapado y barba.