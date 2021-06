Roban al guacamayo Paco en una tienda de Sevilla: "Estamos destrozados, queremos que vuelva a casa"

El valor económico no es lo que les importa, incluso ofrecen recompensa para quien pueda ayudar a encontrarlo. Lo que les tiene en vilo es el sufrimiento que pueda estar padeciendo Paco. “Quien lo ha robado no entiende nada de estos animales”, relata Macarena. “Ya no les sirve como querrán”, se refiere a que el guacamayo, al estar con gente extraña, y sin ver a los suyos, puede entrar en un estado de estrés, “y se arrancan hasta las plumas”, asegura. Los desconocidos pueden encontrarse con un loro agresivo, incluso, puede entrar en una profunda depresión.