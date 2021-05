Rosario, la anciana de 97 años desahuciada por error, vuelve a casa: "Me paso las noches en vela"

Confundieron su sobreático con el ático a desalojar y le requisaron muebles, electrodomésticos y objetos personales

"Estoy descolocada, voy a echar mano de algo que tenía y no lo encuentro, se lo han llevado todo", lamenta

Sigue sin recibir los bienes requisados y sus hijos le han comprado una televisión, una lavadora, un microondas, colchones...

Tres meses después, Rosario Bravo ha vuelto a casa. A una casa que no debería haber dejado, pero la obligaron a ello. Le tiraron la puerta abajo y le desvalijaron la casa: se llevaron la tele, la lavadora, el microondas, los colchones e incluso el único retrato que tenía con su marido de su boda. El suyo fue un desahucio llevado a cabo por error (la propiedad confundió su sobreático con el ático a desalojar) y su vuelta no repara el dolor que le ha causado; quizá no lo haga nunca, lamenta.

Son 62 años de recuerdos los que tenía en su modesto sobreático de L'Hospitalet de Llobregat, en el barrio de La Torrassa. Esta anciana de 97 años ha vivido su vuelta con tristeza y melancolía, ayudado por un nieto que se queda a dormir con ella. "Estoy descolocada, voy a echar mano de algo que tenía y no lo encuentro, se lo han llevado todo, el costurero, las agujas, los zapatos que iba a usar para la boda de mi nieto, mantas... al menos me han dejado unas sábanas en el armario".

Noches en vela, ahora en casa

Desde ese 19 de febrero, ha vivido en casa de su hijo Emiliano, en Terrassa. "Ha pasado ratos mejores y ratos peores", explica él. "Me ha dicho que ha pasado una buena noche, pero luego me he enterado de que se pasó la mitad del tiempo llorando", en palabras de su hijo, que reconoce que la ha escuchado sollozando varias veces estos meses.

"No duermo bien, me paso la noche en vela, llorando, acordándome de todo", lamenta Rosario, que añade: "Yo ya he llorado suficiente". De hecho, perdió a su marido en un accidente cuando Emiliano tan solo tenía nueve meses y su otro hijo se quedó parapléjico en una operación. "Y estos tres meses, no he hecho más que llorar y no ha avanzado nada".

Han repuesto los muebles ellos mismos

A día de hoy, siguen esperando a que la propiedad del piso les devuelva todos los bienes retirados; ni siquiera saben donde están. Si Rosario ha vuelto este miércoles, lo ha hecho después de habérsele sido repuesto el servicio de teleasistencia (también se lo llevaron) y de que sus hijos le hayan comprado una televisión nueva, una lavadora nueva, un microondas nuevo... el Ayuntamiento le ha enviado un colchón, pero es demasiado grande para ella (necesita una de 1,80 m) y lo han dejado en otra de las habitaciones de las que también se llevaron uno.

Pero hay cosas que son mucho más difíciles de reponer. "Le regalé un libro con detalles dorados cuando cumplió 90 años y ella iba escribiendo en él sus memorias. Lo guardaba en su colchón; se lo llevaron también", lamenta Emiliano, que también reclama la mantilla de su abuela. "También se llevaron una batidora, la plancha... hace unos días, echó en falta el carro de la compra, que tampoco está", agrega él.

Si ven todas las fotografías, todos los álbumes, una nevera con alimentos y funcionando... ¿a nadie se le ocurrió pensar que estaban metiendo la pata?