Se busca al nuevo millonario de un pueblo de Badajoz que ha ganado La Primitiva

“¿No serás tú el millonario?”, pregunta un vecino. “Dicen que no es del pueblo”, asegura otro. José Manuel Tena fue el empleado que lo vendió, el premio más importante de los que ha dado esta administración que lleva toda la vida en Castuera. “Tenía dudas de varios clientes, pero los he llamado y me han dicho que no son ellos”, cuenta a NIUS.