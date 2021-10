"Se me ha desmayado en casa", dijo el presunto asesino de Lardero al ser descubierto por un vecino

El vecino del segundo subió la escalera y se encontró de lleno con la tragedia. Vio el cuerpo del pequeño, ya sin vida, y al presunto asesino, que gritaba esto: "Se me ha desmayado en casa, se me ha desmayado en casa". Francisco Javier Almeida ya había acabado supuestamente con la vida del menor de nueve años.

Lo ha contado este viernes Carlota, la mujer del vecino que lo descubrió. Su marido iba acompañado por otros dos vecinos. "Mi marido no ha podido dormir, no habla, y no se puede quitar de la cabeza lo que ha pasado", afirma Susana, convencida de que "el tío lo iba a hacer estaba claro, llevaba tiempo intentándolo".