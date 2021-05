Seis detenidos por agredir a ‘sillazos’ al dueño de un bar y a su mujer embarazada: “Fue un susto grande”

Cinco hombres y una mujer han sido detenidos por la Guardia Civil de Milladoiro, en Ames (A Coruña), como presuntos autores de dos delitos de lesiones y un delito de daños. A los arrestados se les acusa de agredir a ‘sillazo limpio’ al dueño de un bar y a su mujer embarazada de siete meses , como muestra un vídeo grabado por los vecinos. “Fue un susto muy grande”, cuenta a NIUS la mujer que, por suerte, no ha sufrido daños que afecten a su bebé.

Los arrestados no aceptaron la negativa de los dueños y, por eso, acabaron atacándolos. No les importó que la mujer tuviese estuviese en estado avanzado de gestación. Les agredieron en el interior del bar y, luego, cuando consiguieron echarlos, siguieron haciéndolo en el exterior. El vídeo muestra no sólo cómo, armados con sillas y taburetes, golpean la reja metálica del establecimiento cuando la bajan, sino también cómo les pegan a ellos.