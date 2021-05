Seis geólogas analizan las imágenes del robot submarino que busca a las niñas desaparecidas en Tenerife

Los tres desaparecieron el 27 de abril , después de que el hombre zarpara de la Marina de Santa Cruz. Las cámaras de seguridad le grabaron bajando seis bultos de su coche, que después cargó en su lancha. Tuvo que hacer tres viajes. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil le dio el alto cuando regresaba pero los agentes no encontraron nada.

Según la señal de su teléfono móvil, el hombre se dirigió a la zona en la que ahora se centran las labores y permaneció allí casi dos horas . No se descarta que pudiera lastrar los cadáveres de las niñas para evitar que salieran a flote. Por eso van sondeando el suelo con el objetivo de poder recuperarlos o de encontrar algún objeto que pueda aportar alguna pista.

Mientras Beatriz, la madre de las pequeñas mantiene la esperanza de encontrarlas con vida y ha publicado una nueva carta. "Mis niñitas, mis amores, mis tesoros. No saben lo que es levantarse por la mañana y no sentirlas a mi lado. Angustia es poco. Oli y Anna mis niñas bonitas. Sé que esto no es justo, confío en la vida", ha escrito en la misiva, publicada en las redes sociales.