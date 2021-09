Shakira es atacada por dos jabalíes en un parque de Barcelona

"Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque". Así empieza el vídeo que la cantante Shakira ha publicado en su Instagram en el que la cantante explica el suceso. Se encontraba dando un paseo con su hijo en una zona boscosa de Barcelona , donde reside, cuando se ha visto sorprendida por dos jabalíes.

En la imagen, Shakira enseña su bolso lleno de tierra y rajado. Según explica en la publicación de la red social, los animales le han cogido su maleta. "Me han reventado todo y se iban llevando mi bolso hacia el bosque, con mi teléfono", se lamenta la colombiana en el vídeo. "Al final me han dejado el bolso porque me los he enfrentado".