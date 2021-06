Silvia, superviviente de la violencia machista, clama justicia: “Quiso quemarme viva y no ha cumplido la pena”

En 2011 su expareja intentó asesinarla prendiéndole fuego a su casa, en 2014 fue condenado pero, a los pocos meses, estaba en la calle

Esta víctima de la violencia machista pide que la justicia haga cumplir el acuerdo de conformidad al que llegaron antes del juicio

16 de octubre de 2011. Silvia jamás podrá olvidar esa fecha. Aquella noche, su expareja le dio un beso antes de acostarse, esperó a que se durmiera y prendió fuego a la casa con gasolina. “Si no me llego a despertar, me hubiera muerto”, asegura. Nada más abrir los ojos, el armario de la habitación ardía. No era lo único que se estaba quemando. También había fuego en el baño, en la cocina y en el salón. No le fue fácil escapar. Pero pudo hacerlo. Su agresor también se salvó.

Tres años después, en 2014, su ex fue condenado por intento de asesinato. Las partes llegaron a un acuerdo de conformidad que estipulaba una pena de cinco años de internamiento en régimen cerrado en un centro de desintoxicación por su dependencia a las drogas. También el pago a plazos de una cuantía para reparar los destrozos de la casa, propiedad de ella.

A día de hoy, casi diez años después de aquello, Silvia asegura que su agresor no ha cumplido la pena ni, tampoco, está realizando debidamente los pagos de la indemnización. “Intentó matarme, intentó quemarme viva, lo condenaron y él está como si nada. ¿Qué clase de justicia es esta?”, se pregunta.

Su abogada presentó en 2015 una demanda ejecutiva por incumplimiento de la sentencia y, desde entonces, múltiples escritos en la Audiencia Provincial de A Coruña. “Lo que le dicen es que su terapeuta decidió que, por su evolución, podía pasar a un régimen de semilibertad”, sostiene. Una decisión que se tomó al poco tiempo de internamiento y que, ni siquiera, fue comunicada a la Audiencia.

No ha podido volver a pisar su casa

El episodio machista hizo que aflorasen en Silvia múltiples fobias. No podía dormir con la luz apagada. No podía abrir la puerta de un armario. Tampoco ha podido regresar a la que era su casa. “Me es imposible. Es entrar y se me viene el mundo encima”, explica.

Porque aquel día de octubre no solo vio cómo su casa y sus cosas se quemaban. También vivió la angustia de sentirse encerrada mientras las llamas lo devoraban todo. “Cortó las cintas de las persianas y cerró todas las ventanas con llave para evitar que pudiese escapar. Me dijo: tú vas a morir aquí conmigo”, cuenta.

Antes de prender el fuego, según supo después a través de la Guardia Civil, había extraído gasolina con un tubo de uno de los coches de Silvia. “Él lo tenía todo premeditado. Semanas antes le había dicho que lo iba a dejar por su adicción a las drogas”, cuenta. Finalmente, pudo escapar tras pedirle clemencia. “Me marché corriendo, descalza y en pijama, a casa de mis padres”, recuerda.

Aquella madrugada, su agresor fue detenido. Pasó tres días en el hospital y, después, seis meses en prisión antes de la celebración del juicio. “Tras la sentencia de conformidad pensé que lo habían encerrado en un centro. Esa era parte de la pena. Mi sorpresa llegó cuando a los cuatro o cinco meses después varias amigas me dijeron que lo habían visto por la calle. No me lo podía creer”, sostiene.

El incumplimiento de los pagos, una forma de maltrato más

Actualmente, asegura Silvia, él sigue haciendo su vida como si nada hubiese pasado. “No solo no ha cumplido el tiempo de internamiento que se le impuso, sino que no me paga las cuotas. En este 2021 no ha hecho ni un solo ingreso”, cuenta Silvia. “Es una forma más de maltrato a la víctima”, defiende su abogada. Silvia no puede pasar página.