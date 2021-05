El Puerto de Santa María, sin policía local en las calles por falta de pantalones

En las calles de El Puerto de Santa María (Cádiz), no hay policías locales desde este pasado viernes. El motivo: los pantalones . La falta de uniformes reglamentarios, que no reciben desde 2017 , ha provocado que los agentes no tengan ropa con la que prestar sus servicios habituales. En total, una plantilla de 88 agentes, 15 por turno. “Llevamos cuatro años exigiéndolos. Estamos hartos de andar pidiendo ropa prestada a compañeros de otras localidades ”, explica a NIUS Juan José Cobo, del Sindicato ULPBA.

Así, con vaqueros, pantalón de chándal o de senderismo se presentan, cada día, en la Jefatura a la hora habitual de su turno, donde permanecen sin poder salir a patrullar. “Cumplimos con nuestra jornada de trabajo y no tendríamos problema en salir, pero el jefe no lo permite por no estar completamente uniformados”, aclara el portavoz sindical que reivindica que sus superiores deberían “partirse el pecho por gestionar la compra del vestuario con el ayuntamiento” y no crispar aún más la situación con expedientes masivos.