La familia de Sonia Iglesias, 11 años después de su desaparición: ''No creemos que el caso se resuelva nunca''

Han pasado más de 4.000 días y el sufrimiento no cesa para su familia. La última vez que alguien vio a Sonia Iglesias fue tal día como hoy de hace 11 años . Desde entonces, no se ha vuelto a tener conocimiento del paradero de la pontevedresa que de aquella tenía 37 años .

''Pensamos que tendremos que resignarnos a no saber nunca nada '' , reconoce Mari Carmen a NIUS tras más de una década de calvario. Hablamos con su única hermana y la persona que durante todo este tiempo ejerció de portavoz de la familia: ''La vida sigue, y toca seguir tirando'' , se limita a decir.

Tras no acudir a su puesto de trabajo en una tienda de ropa del casco histórico de la ciudad, saltaron las alarmas y empezó la búsqueda. Primero, los centros sanitarios, su piso y su coche. Después empezaron numerosas batidas sin resultado hasta el día de hoy. Lo único que se encontró fue su cartera en un poblado chabolista. Su familia barajó que pudo haberla tirado ella, la persona que la encontró o alguien de forma interesada para despistar. El hallazgo nunca derivó hacia nada concluyente .

Julio Araújo era la pareja de Sonia Iglesias y padre de su hijo, que en el momento de la desaparición tenía 8 años. Fue el único sospechoso de su desaparición pero su imputación no llegó hasta dos años más tarde y, además, nunca se produjo su detención. El hombre, que siempre estuvo en el punto de mira, falleció el pasado septiembre a los 62 años de edad víctima de un cáncer de pulmón . Para la familia de Sonia, se ha llevado a la tumba la respuesta a muchas preguntas que nunca obtendrán .

Lo que no se hizo en su momento, ahora es tarde

El caso fue reabierto en 2018. Un juez llamó a declarar como investigados a Julio Araújo y a su hermano. Tras el registro de una casa y un nicho propiedad de la familia, la Justicia retiró la imputación y archivó el caso por falta de pruebas. Ahora mismo, ''está judicialmente parado y a nivel policial no volvimos a tener noticias desde ese registro, aunque no creo que haya más novedades'', dice una hermana que no ha dejado de luchar por conocer la verdad: ''Aunque fueron investigadas varias personas de su entorno, sospechamos que saben algo pero que nunca lo van a decir''.