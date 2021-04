La hermana de la mujer que murió de cáncer sin atención médica: "Archivar el caso encubre negligencias médicas"

La familia de Sonia Saiz–Maza, fallecida por un cáncer en agosto de 2020 sin conseguir que le atendiera un médico, denuncia la falta de rigor del examen forense que “incluye falsedades demostrables”

La Fiscalía de Burgos ha archivado otros dos casos similares esta semana: el de Carlos Martínez y Lidia Bayona, ambos con diagnósticos tardíos y erróneos durante la pandemia

“No ha sido una sorpresa. Esperaba el archivo de las diligencias. La Fiscalía investigaba si el caso de mi hermana Sonia era un delito por homicidio imprudente por negligencia médica y si se había cometido omisión del deber de asistencia. Soy consciente de que el primero era difícil de demostrar pero lo que no ofrece lugar a dudas es que no se la exploró ni una sola vez en meses. A mi hermana no se la mató pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se la ahorró ningún dolor”, afirma Lidia Sainz-Maza, hermana de Sonia.

Sonia Sainz-Maza falleció en agosto de 2020 de un cáncer de colon. Tenía 48 años. La burgalesa fue diagnosticada erróneamente de lumbociatalgia por teléfono a pesar de que llamó a su centro médico en varias ocasiones preocupada por su rápida pérdida de peso, dolores y fatiga. Sonia no consiguió que le hicieran una analítica en tres meses hasta que fue demasiado tarde. Su cáncer era inoperable.

La fiscalía actuó de oficio y esta semana ha decidido archivar el caso basándose en un informe del médico forense “lleno de falsedades demostrables”, asegura Lidia. “Es una tomadura de pelo para la familia. No ha habido investigación. Únicamente un relato de los informes médicos", afirma.

"Mi hermana nunca fue explorada, por tanto no hubo consulta presencial. Además, el forense explica que Sonia fue tratada con hierro por anemia que, cuando no se corrige, se traslada al hospital para estudio. Esto no es que sea discutible. Es que es rotundamente falso. Desde que mi hermana tuvo el 17 abril la primera cita telefónica con su médico de Atención Primaria nunca se le hizo una analítica”, afirma muy enfadada Lidia.

“No podemos permitir estos errores que se escudan en la pandemia”

La familia Sainz-Maza estudia recurrir por otras vías, ya sea por lo civil o por lo contencioso administrativo, para que se haga justicia. “No queremos dejarlo así. Yo he investigado infinitamente más que la Fiscalía de Burgos. Resulta muy penoso que casos tan graves se traten con tal falta de profundidad y rigurosidad. La justicia no puede ser esto. No puedo tapar negligencias tan graves escudándose en la pandemia. Estoy convencida de que la deficiente atención médica recibida le costó tiempo de vida a mi hermana. Tiene que haber alguien, en algún lugar, que no permita que su caso quede impune”, manifiesta a NIUS.

El de Sonia no es el único caso de estas características archivado en Burgos esta semana. La Fiscalía también ha dado por finalizada las investigaciones de las muertes de Lidia Bayona y Carlos Martínez por considerar también que no hubo “negligencias médicas” u “homicidio imprudente” en ambos casos.

Lidia Bayona, de 57 años, falleció el 27 julio de 2020. Empezó con vómitos en el mes de marzo, no fue atendida presencialmente y únicamente le recetaron pastillas por teléfono a pesar de insistir en varias ocasiones sobre su estado. En junio fue diagnosticada con dos tumores (de ovario y conductos biliares) que no pudo superar.