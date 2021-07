Qué es el stealthing, el sexo no consentido sin preservativo del que se jacta el influencer Naim Darrachi

“No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo . Un día pensé: tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años. Entonces decidí empezar a acabar dentro. Nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema ”, le confesaba al famoso youtuber Mostopapi durante una entrevista. Palabras que han despertado una gran polémica en la red social Twitter.

La conversación entre los dos influencers continúa. “Le digo, tranquila, me he operado para no tener hijos”, sigue diciendo Naim, que ya duda y se plantea si puede tener un problema de esterilidad. Esta práctica denominada stealthing es un delito. En su caso supone además un engaño y genera el riesgo de ocasionar un embarazo no deseado o enfermedades de transmisión sexual.