La supervisora del fiscal criticado por el juicio a la 'manada' de Sabadell: "Una violación múltiple no es un cuento de hadas"

El fiscal del juicio a la 'manada' de Sabadell ha recibido críticas por su duro interrogatorio a la víctima de la presunta violación por turnos que sufrió con 18 años y cuyo juicio ha quedado visto para sentencia este miércoles. Lo ha criticado incluso la fiscal de violencia de género, para la que la revictimización que ha sufrido la joven durante la vista oral "no debería ocurrir nunca". No obstante, la supervisora de dicho fiscal ha tratado de zanjar la polémica: "Una violación múltiple no es un cuento de hadas".