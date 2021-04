El Supremo confirma cuatro años a un joven por violar a una menor "mareada" por el alcohol en Sevilla

"Estaba mareada y sin capacidad de reacción"

"Sobre las 3,00 horas de la madrugada, aprovechando la intimidad y que la menor estaba mareada, adormilada y sin capacidad de reacción por el consumo de alcohol, el procesado la tumbó en el suelo y sin contar con el consentimiento de ella, le rompió las mallas y tras apartarle las bragas, la penetró eyaculando en el interior de la vagina", indica la sentencia como hechos probados, agregando que cuando la menor pudo reaccionar reclamó ayuda al grito de "me han violando" , toda vez que el acusado se había marchado ya del lugar.

Además, en su recurso sostenía que "los testigos que presenciaron el estado de la denunciante después de los hechos no advirtieron síntomas de consumo de alcoholemia" , destacando que "se demostró falta la hipótesis de que la joven había bebido agua a la que se había agregado alguna sustancia".

Pedía ayuda "gritando"

El Supremo valora que la amiga de la víctima testificó en el juicio que "la menor la llamaba gritando, diciendo que la habían violado, que estaba blanca, llorando y con las mallas rotas", señalando que el tribunal de la Audiencia tuvo en cuenta "la reacción de la menor, inmediatamente después de los hechos, llorando, chillando y descompuesta, lo que no parece compatible con unas relaciones sexuales consentidas" , así como "el dato objetivo de las mallas rotas, lo que abunda en la confirmación de un acto no consentido; y la reacción del acusado al marcharse a hurtadillas, sin dar en ese momento explicación alguna".

"El tribunal no omitió que las pruebas analíticas dieron resultado negativo y que el agente que acudió al lugar no apreció que la menor tuviera síntomas de estar muy bebida, lo que es cierto que podría entrar en contradicción, pero explicó esa aparente contradicción diciendo que es posible que no estuviera muy bebida, ya que según la testigo, la víctima tomó tres combinados y es posible que cuando se hicieron las pruebas periciales ya hubiera metabolizado el alcohol consumido", resume el Supremo, que finalmente desestima el recurso de casación del condenado.