La sustracción parental de Anna y Olivia: "Si Tomás Gimeno aparece con las niñas podría irse de rositas"

Nius ha consultado con abogados y expertos en sustracción parental para arrojar luz sobre este tipo de secuestros

"En el caso de Tenerife, al no existir sentencia de separación -tenían solo un acuerdo verbal- Gimeno no habría cometido delito al llevarse a las niñas"

Sería una sustracción civil y, si aparecieran en el extranjero, la justicia de esa país obligaría a retornar a las menores

El padre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife, pudo haber hecho acopio de ropa y juguetes de las pequeñas en su casa antes de desaparecer con ellas hace ya más de dos semanas. Según han revelado fuentes de la investigación, la madre echa en falta prendas de vestir y objetos personales de sus hijas, por lo que se mantienen abiertas todas las hipótesis.

La progenitora se aferra a la idea de que están vivas, de que su ex pareja, Tomás Gimeno, se las podría haber llevado fuera del país. Su portavoz, Joaquín Amills, presidente de SosDesaparecidos, también ha defendido este posibilidad. "Es evidente que se trata de una sustracción parental", ha llegado a afirmar.

Pero qué es exactamente una sustracción parental. "Se produce cuando uno de los dos progenitores se lleva al menor o menores de su sitio habitual de vida (puede ser dentro del país o al extranjero) sin el consentimiento del otro", aclara a NIUS Adriana de Ruiter, presidenta de la Asociación de abogados contra la Sustracción Internacional de Menores en España.

Insiste en diferenciar entre sustracción civil y sustracción penal. "Para que sea penal es necesario que el que se lleva a los niños lo haga sin autorización del que tiene la custodia por sentencia judicial", explica. "Solo en ese caso se consideraría delito y sólo en ese caso se podría aplicar la pena de prisión de dos a cuatro años y quitarle la patria potestad durante un tiempo al progenitor que se ha saltado la ley, según recoge el artículo 225 bis del Código Penal", apunta la abogada.

¿Lo que ha hecho Tomás Gimeno es delito?

"En el caso de Tenerife estaríamos hablando de una sustracción parental civil ya que no existe ninguna sentencia de separación. No habían formalizado su separación, así que Jimeno no habría incumplido ninguna resolución judicial. No se podría considerar delito", reconoce de Riuter. "Con los datos que tenemos, claro, aún no sabemos realmente lo que ha hecho".

"De aparecer con las niñas sanas y salvas, que ojalá sea así, el caso tendría que ser resuelto por vía civil. Si se da esta situación y se les localiza en algún país extranjero, en cuanto la madre tuviera conocimiento del paradero de sus hijas podría iniciar los procedimientos civiles de retorno, según establece el Convenio de la Haya".

"Beatriz, la progenitora, tendría que viajar hasta el país que fuera e iniciar allí esos trámites y la justicia de ese país obligaría a retornar a las niñas a España. Una vez aquí, un juez tendría que decidir si tienen que estar con el padre o con la madre", explica.

"Quizás podría encausársele por un delito de coacciones o de maltrato psicológico contra la madre pero es adelantarse a los hechos, hasta que no se conozca realmente lo que ha sucedido no nos podemos aventurar. Lo que sí se puede asegurar a día de hoy es que una sustracción penal no es.

"De aparecer, Tomás Gimeno podría irse de rositas"

"Es algo de lo que nadie habla", lamenta Javier Somoza, presidente de NISDE, una asociación española que lucha contra la sustracción parental. "Con el terrible daño que se le está haciendo a esa madre, de aparecer, Gimeno podría irse de rositas", denuncia. "Al existir entre los padres solo una separación verbal no está cometiendo ningún delito por llevarse a sus hijas, ni siquiera está considerado como una falta", arguye.

"En nuestra asociación vemos muchos casos así. Y aunque es cierto que si se les localizara en el extranjero el Convenio de la Haya obligaría al retorno de los menores, la realidad es mucho más compleja. La mayoría de los padres no tienen recursos económicos para viajar hasta allí e iniciar los trámites necesarios. Costearse el viaje, la estancia, el abogado, la traducción de todos los documentos. Estamos hablando de miles y miles de euros, unos costes altísimos que mucha gente no puede asumir", lamenta Somoza.

"Otro tema terrible es que en la inmensa mayoría de los casos de desaparición de niños, cuyo causante es uno de sus dos progenitores, pueden pasar años para que los tribunales arbitren medidas que debieran ser inmediatas", apunta. "En este caso sí hay una orden internacional de búsqueda pero casi nunca se emite. Miles de menores se quedan en manos del presunto infractor de manera impune. Esto se traduce en miles de niños desaparecidos sin que se legisle para evitarlo.

Somoza da datos. "Solo en el año 2019 la fiscalía abrió 1.127 diligencias previas por sustracción de menores. Eso es una barbaridad", lamenta, "Desde el 2013 hasta hoy son 6.361 denuncias", según las memorias de la Fiscalía General del Estado.

"Estamos hablando de más de 1.000 casos al año. Y sólo en la vía penal, de la vía civil, la más común y numerosa, no hay cifras", insiste.

"En el mismo periodo de tiempo, del año 2013 al año 2019, en las Memorias del C.G.P.J., se publica que hubo 238 condenas por sustracción de menores, es decir, sólo el 3,7% de las diligencias acaba en condena para el infractor. Y el 92% de las condenas son sólo una multa", asegura.

Para Adriana de Ruiter esta cifra de 1.000 casos hay que ponerla en cuarentena. "No es que haya 1.000 delitos por sustracción de menores, es que hay 1.000 denuncias que la mayor parte de las veces no prosperan porque no tienen base nada". Y pone un ejemplo muy gráfico. "Imagina que el padre tiene que entregar a los niños a las 8 y a las diez no lo ha hecho y la madre va y pone una denuncia por sustracción de menores, pero a las doce se los ha devuelto ya. Esa denuncia constará, pero no irá a mayores", aclara, "eso no quiere decir que en los últimos tiempos no haya habido un aumento de los casos de sustracción de menores", reconoce, "hay una clara línea ascendente".

"Lo fundamental es no llegar a estas situaciones extremas. Es fundamental que cuando una pareja se rompe y hay enfrentamientos por los hijos haya más esfuerzo de los servicios sociales, más mediación, que se utilice la coordinación parental, que es una nueva figura que en los casos conflictivos ayuda a que los progenitores vean que hay otras formas de resolver los problemas. Es en los juzgados de familia donde hay que resolver estas cosas", defiende la abogada de Ruiter.