Un tatuaje con el logo de Luis Vuitton delató a la madre de los tres niños secuestrados en Aranjuez

A los pocos minutos varios coches camuflados se presentaron en la puerta de la casa en la que se albergaban, un apartamento alquilado, en un bloque de pisos en el que todos los inquilinos se conocen. Sabían que les estaban buscando. Rosa vive en el edificio de enfrente. Vio a los agentes salir a los niños del portal y luego a la pareja. "No nos habíamos enterado de que estaban ahí, no se les oía nada, ni vimos nada extraño. Al hombre sí le había visto alguna mañana cuando iba a comprar y a los niños separados, nunca a los tres juntos. Por eso no los relacionamos. Yo no me había dado cuenta hasta que los vi salir de la casa", se lamenta pensando que podría haberse percatado antes.