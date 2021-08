Una testigo que se cruzó con el acusado del caso Samuel: "No quería que lo confundiesen con un maricón"

Lo que le llamó la atención a esta testigo fue la frase en la que insistía el joven manchado de sangre: ''Repetía que él no era homosexual y que le parecía mal que lo confundiesen con uno''. Al rato, según el testimonio recogido, apareció un chico que para ellos tenía acento francés: ''El último en llegar les decía a la pareja que siempre que salían pasaba lo mismo. Hablaban entre ellos como si nosotros no estuviésemos allí delante''. Como no sabían a qué se referían y no les gustaba el tono que adquiría la situación decidieron marcharse: "Mi padre vino a buscarnos y nos fuimos'', dice Lidia.