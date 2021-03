Cinco toneladas de caballa ilegal, ocultas tras una falsa pared en la bodega de un barco de Muros

Un compartimento secreto tras el que se ocultaban toneladas de pescado. Es lo que se encontró el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de A Coruña en un buque de arrastre del puerto de Muros. Los agentes realizaban servicios de vigilancia y solicitaron la documentación del barco, el libro de estabilidad y los planos para comprobar que cumplía con la normativa. En seguida constataron que algo no encajaba. Había una zona de la bodega que difería de la que estaba reflejada en los planos. Así que los guardias civiles procedieron a inspeccionar el lugar.

Tras unas cajas vacías descubrieron unos paneles desmontables . A primera vista parecía una pared al final de la bodega, pero si se sacaban los paneles se accedía a una estancia que no figuraba en los planos oficiales. Al entrar en esa zona oculta se toparon con la mercancía ilegal . El habitáculo estaba atestado de cajas que, apiladas unas encima de otras, llegaban hasta el techo. En total, 328 cajas de plástico llenas de caballa.

Solicitaron entonces a la tripulación que las descargaran para pesarlas en la lonja, donde comprobaron que el pescado acumulado ascendía a 5.026 kilogramos. Esas capturas no figuraban en el DEA (diario electrónico de a bordo), en el que tan solo estaban reflejados 5.250 kilogramos de caballa. Es decir, la mitad de la cantidad real.

La Guardia Civil procedió a la confección de las pertinentes actas de denuncia por supuesta infracción a la normativa de navegación marítima al no tener actualizados el libro de estabilidad ni los planos de la embarcación. También por no haber declarado la totalidad de la caballa capturada y no haber solicitado autorización para la descarga en puerto de una cantidad superior a 10.000 kilogramos de esta especie.