"Esto es una tortura": la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife difunde un nuevo vídeo

"Ya no me salen casi las palabras. Yo también quiero desaparecer. Ya no tengo fuerzas. Esto es una tortura. Pero yo no puedo rendirme. Las niñas me necesitan y yo a ellas. Lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están. No poder hablar. No saber cuándo las voy a ver. Por favor, no paremos de compartir las imágenes por todo el mundo".