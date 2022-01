La mafia de los falsos vacunados: ¿cómo burlaron la seguridad informática de Sanidad?

Según ha podido confirmar NIUS, el registro de vacunas completo es accesible para cualquiera de las personas que participan en el programa de vacunación de la Comunidad de Madrid. Desde allí, cualquier persona habilitada tiene acceso tanto a los historiales de vacunación como a los stocks de vacunas y los números de lotes que se están suministrando en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid, y no solo en el centro médico donde trabajan.

En un primer momento, los agentes detuvieron como principal sospechosa de los registros a una enfermera que trabaja en un conocido hospital de la Comunidad de Madrid. De hecho, con su código y su nombre está inscrita la mayoría de los investigados. Sin embargo, hay un dato que no cuadra. Según fuentes cercanas al caso, los sospechosos de no haberse vacunados están inscritos en un centro de vacunación masivo, donde ella solo ha prestado servicio una vez como refuerzo, y no en esas fechas.