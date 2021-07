Vandalizan el altar en homenaje a Samuel Luiz, el joven asesinado en A Coruña

No obstante, el destrozo duró solo unas horas. Los coruñeses no quisieron que el altar permaneciera en ese estado y sobre las diez de la noche lucía de nuevo colocado. Alguien había recogido todo lo que estaba tirado y aunque tenía menos elementos ya no quedaban restos de los desperfectos. Esta mañana permanecía en buen estado e incluso había nuevas flores depositadas en el lugar.