Un vecino de Barcelona tiene un caballo en su garaje, "encerrado, sin luz y con todos los permisos"

Un hombre de Barcelona tiene a su caballo "encerrado" en su garaje, sin luz y en unas condiciones precarias, según sus vecinos, que no entienden que pueda tener todos los permisos en regla para ello. De hecho, han motivado hasta tres inspecciones por parte de la administración: "Nos dicen que todo es correcto, pero no lo entendemos".

Su propietario, que ha tapado las ventanas para que no se le pueda ver desde el exterior, asegura que cumple con los permisos. "No nos quejamos de que no lo cuide, porque dentro de lo que cabe lo trata bien, pero está encerrado prácticamente toda la semana, sale muy pocas veces, no tiene luz, no socializa con otros caballos...", describe Jaime, para el que "la administración no está haciendo bien su faena".