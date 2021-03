Los vecinos de un barrio de A Coruña logran echar a unos okupas: "La ley es lo que es, nos hicimos cargo nosotros"

La alarma surgió hace tres meses, en una de las viviendas de la zona que llevaba mucho tiempo vacías habían entrado una pareja. “Al principio incluso los ayudábamos, a veces nos pedían que les calentáramos agua, incluso les dimos comida. Pero es que luego pasaron a ser veinte. Hacían ruido y molestaban a todo el barrio. Incluso hacían fiestas desnudos”, cuenta una vecina. Las quejas se fueron acumulando a medida que pasaban las semanas. Además del ruido comenzaron los robos. Cruz Barrientos, de la Asociación Vecinal en Defensa do Barrio, cuenta que la convivencia se hizo insostenible: “Robaban la ropa de los tendales, también a la gente. Hacían fiestas por la noche y se drogaban”. La gota que colmó el vaso fue cuando se empezaron a meter con los niños y a invitarles a que entraran en la casa. “El problema no es la okupación”, explica un vecino, “es que venía gente muy chunga a consumir droga, se veía muy mal ambiente. Robaban por la calle y en los coches”.

La presión vecinal pudo con los okupas

No estaban dispuestos a que la vida del barrio se deteriorara, así que decidieron tomar cartas en el asunto. El pasado domingo un grupo de vecinos se plantó ante la vivienda, en la plaza de los Fresnos, y exigieron a sus ocupantes que se fueran. La tensión fue subiendo hasta que la policía tuvo que intervenir para evitar confrontaciones. Agentes de la Policía Nacional y Local mediaron para que los insultos y amenazas no fueran a más. “Yo me levanto a las seis de la mañana par ir a trabajar y no podía dormir. Hablamos con ellos por las buenas muchas veces para que pararan pero no hubo forma”, relata un vecino.