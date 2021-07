Vecinos de Roquetas llevan años denunciando el peligro del lugar del atropello mortal de una niña

El 24 de junio, hace apenas dos semanas, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar anunciaba en Facebook la colocación de varios semáforos nuevos en la carretera de Alicún. 50 "me gustas" y 17 comentarios aplaudían la decisión. Uno de ellos además añadía. "Ya era hora, ha costado muchos atropellos en el paso de peatones del Mercadona del parador". Otro vecino le respondía: "No va a servir de nada". No había dado tiempo aún a poner los semáforos en funcionamiento cuando la misma carretera se ha teñido de luto dos semanas después con el atropello mortal de una niña de 5 años.