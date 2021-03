"Nos veíamos a escondidas": la víctima del crimen machista de El Molar se sentía controlada en la pandemia

"Ahora me explico algunas cosas que entonces no pensaba tanto. Me siento culpable por no haberle preguntado y no haber podido ayudarla. Decía que por la pandemia Fausto no quería que saliera demasiado. Nos veíamos como a escondidas. Ella me decía que le controlaba los gastos, siempre pagaba en efectivo aunque no le faltaba dinero. Quizás tenga relación con lo que ha pasado", apunta afligida.