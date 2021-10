Las víctimas de la colza que amenazan con suicidarse en el Museo del Prado: "Estamos dispuestas a todo"

La presidenta de la plataforma síndrome tóxico Seguimos viviendo, María García, ha señalado que están dispuestos a "todo". "No podemos aguantar más la humillación que el Estado nos está haciendo", ha asegurado a NIUS en una entrevista telefónica. Seis personas, dos hombres y cuatro mujeres, de esta plataforma, todas ellas víctimas del aceite de colza, se han encerrado en el Museo Del Prado esta mañana y han amenazado "con retransmitir en directo su descanso eterno" si el presidente del Gobierno no atiende sus demandas. "Pasadas seis horas empezarán a ingerir pastillas" si no se les atiende, ha asegurado la plataforma en un comunicado.