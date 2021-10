La vida en la prisión del presunto asesino de Álex: nulo contacto con otros presos, protocolo antisuicidios y 10 días de aislamiento total

Hasta que Almeida no se encontraba aislado en su celda, los funcionarios de prisiones no han trasladado al que será su interno de apoyo, para que ni siquiera éste tuviera algún tipo de relación física con él. El presunto asesino del niño no compartirá celda con su 'preso sombra' y mantendrá con él tan solo una relación visual, a través del cristal que separa la celda de observación de la del presunto asesino del niño, donde el interno de apoyo controlará que el detenido no se autolesione.