La viuda de Rogelio Franco, fallecido en el Villa de Pitanxo: "Sé que va a estar enterrado y descansará en paz"

El cuerpo de Rogelio Franco será repatriado directamente desde Canadá hasta Huarmey, en Perú , de donde era natural y donde viven sus hijos y nietos. Su viuda no podrá estar allí, ni lo verá, quién sabe en cuánto tiempo. "Algún día le llevaré flores", dice .

Ahora, se muestra "más tranquila" por saber que el cuerpo de su marido no ha quedado perdido en el mar, como el de 12 de los compañeros de tripulación. "Ya sé que va a estar enterrado y descansará en paz", ha dicho. "Me va a doler muchísimo no poder verlo por última vez, pero qué le voy a hacer".