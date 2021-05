Xavi, el joven de 19 años que anunció el mal estado de una máquina y murió engullido por ella

Carlos, el hijo de la pareja de Francisco, trabaja mano a mano con Xavi y presenció "cómo la máquina se tragaba a su primo, destrozándolo, y aun así el pobre intentó sacarlo de ahí" , relata en su publicación: "Llamaron a emergencias y vinieron los bomberos, pero ya no pudieron hacer nada". Los Mossos d'Esquadra tienen abierta una investigación, a la espera de recibir los informes del Departament de Treball sobre lo sucedido.

"No queremos dinero, solo queremos que los responsables de este homicidio paguen con la pena máxima y que la gente conozca lo que ha pasado", insisten los familiares de Xavi, con quienes la empresa no ha contactado todavía "ni para dar el pésame ni una explicación" de lo sucedido: "Lo único que dijeron al abogado de la familia fue que iban a reunirse para decidir si pagar el entierro al niño o no, todo muy triste". La familia despidió a Xavi el pasado domingo en una ceremonia muy emotiva.