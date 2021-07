El youtuber malagueño Salva Verdugo destroza en Andorra su Aston Martin de 160.000 euros recién comprado

Ha querido desmentir las informaciones que aseguran que iba "borracho como una cuba", para lo que ha indicado que el sistema de medida de los alcoholímetros de Andorra es distinto a los de España y que por eso aparentaba que el resultado era mayor: "Yo no bebí una puta mierda, a mí no se me vio borracho ni ebrio en ningún momento (...) Estoy totalmente puto seguro de que no iba borracho", expresa.