Los taxis de Madrid permiten ocupar de nuevo la plaza de copiloto

Al hilo, ha aclarado que este relajamiento de las medidas nació de una petición del propio sector, que estaba teniendo "muchos problemas" con familias que no podían viajar juntas en el mismo coche y que finalmente "optaban por no cogerlo". "Es algo que no es improvisado, sino hablado con el sector y valorado con la autoridad sanitaria", ha concluido el consejero madrileño.