Las terrazas de Madrid en el punto de mira: quitan aparcamiento y generan ruido, vandalismo y suciedad

Las asociaciones de vecinos han convocado una manifestación para el próximo sábado 12 de junio a las 19.00 en Metro Ibiza bajo el lema de SOS Retiro

Las terrazas que han ampliado desde la pandemia tendrán que cerrar a las 12 de la noche, según ha decretado el Ayuntamiento de la capital

“La proliferación descontrolada de las terrazas y el ruido son un problema para los vecinos y vecinas de Madrid”, asegura Ángeles Rodríguez de la Asociación de Vecinos Retiro Norte.

“Es una invasión del espacio público y sin que esté regulado. El barrio se ha convertido en un recinto ferial. No podemos pasear por las calles, los niños no pueden jugar en los bulevares de la calle Ibiza, las ambulancias no pueden acceder a los portales. Es una barbaridad. Hemos denunciado muchas veces, porque antes de la pandemia ya había una cierta tendencia a la ampliación de las terrazas en Madrid pero ahora es como una plantación de lechugas. No hay por donde pasar”, dice Rodríguez.

Por eso, han convocado una manifestación para el próximo sábado 12 de junio a las 19.00 en Metro Ibiza bajo el lema de SOS Retiro. Tiene lugar unos días después de que vecinos de Chamberí presentaran una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid pidiendo adelantar el cierre de la hostelería para reducir las molestias que causan en su distrito.

Las terrazas tendrán que cerrar a las 12

Y surtió efecto, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha señalado esta semana que la comisión de Terrazas ha aprobado que las terrazas de bares y restaurantes de la capital que se hayan ampliado a consecuencia de la pandemia a bandas de aparcamiento o a zonas terrazas cerrarán a las 00.00 horas. "Es un ejercicio de responsabilidad de los hosteleros, que han escuchado a los vecinos. Quiero agradecerles este gesto", ha señalado Villacís, quien ha reconocido que "ha aumento lógicamente el nivel de ruido". La medida ha entrado en vigor este viernes 4 de junio. Los hosteleros que tuvieran la licencia antes de la pandemia podrán abrir hasta la 1 horas con la extensión que tenían autorizada de forma previa.

Son más de 3.000 terrazas las que se han ampliado por la covid y no se queda ahí, todavía hay tiempo para solicitar ampliar la terraza del bar. Según datos del Ayuntamientos de la capital la Comisión de Terrazas y Veladores decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre las medidas excepcionales de apoyo a la hostelería adoptadas desde el 14 de mayo de 2020 con motivo de la crisis de la COVID-19. Además, la instalación de nuevas terrazas en bandas de aparcamiento que podrá solicitarse hasta el próximo 31 de agosto.

"A mi me han rechazado varias veces la petición porque me faltaba algún papel pero la semana pasada me lo han concedido. En una semana tendré aquí delante mi terraza, y aunque dure hasta diciembre eso que me llevo ahora que viene el verano. Además como la calle es pequeña da la sombra", dice Raquel gerente de un bar en la calle Ayala del barrio de Salamanca de Madrid "Algunos vecinos están en contra de que nos llevemos por delante cuatro o cinco plazas de aparcamiento pero, todos a mi alrededor lo han hecho y nosotros también queremos tener terraza", explica.

"Estamos horas buscando sitio"

"Los niveles de ruido son insoportables, y ahora en verano más. Los de los primeros pisos se asfixian. Pero no solo eso, la suciedad y el vandalismo al que nos enfrentamos. Desde las siete de la tarde ya está la gente tomando cañas y copas y luego la cosa se complica", comenta un vecino del barrio de retiro. Los vecinos de Menéndez Pelayo han pasado miedo ante los últimos actos vándalicos resultantes del exceso de alcohol, que es la única oferta “cultural” que el ayuntamiento ofrece. El espacio ocupado por terrazas en el Barrio de Ibiza ha crecido un 40% en 2 años. Las concesiones de licencias no paran, ignorando las ordenanzas vigentes en muchos casos, que impiden instalar estructuras fijas en dos de los últimos bulevares de Madrid, y no respetando los espacios concedidos", asegura desde la asociación de vecinos de Retiro Norte.

Otra denuncia, es que no están autorizadas. "Conocemos un par de ellas que han puesto la terraza sin permiso, pero no conseguimos que el Ayuntamiento nos haga caso. Las multas son pequeñas y les compensa el dinero que ganan si abren su terraza”, se quejan desde la asociación.

"Y ya no hablamos del aparcamiento". Muchos vecinos se las ven y se las desean para encontrar un sitio ahora. Se han compensado las plazas verdes que han quitado por las terrazas con más zonas verdes pero aun así los vecinos dicen que no hay quien encuentre sitio.

“Yo tengo garaje, pero cada vez que viene mi hijo a verme se pasa media hora dando vueltas. El otro día una vecina me contaba lo mismo, estaba desesperada”, dice Rosa vecina del barrio de Salamanca de Madrid. "Menos mal que yo no vote a la alcaldesa".