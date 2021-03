El toque de queda y el cambio horario ponen en peligro el futuro de los autocines

Con el cambio de hora deberían programar las películas para las 20:30 para que la proyección se pueda ver bien sin que la luz solar moleste. "A esas horas es imposible, la gente no llegaría a sus casas para cumplir con el toque de queda". Ante este panorama aseguran que tendrán que cerrar. "Este sábado si no hay una solución, será la última sesión hasta no sabemos cuando", lamenta Carlos.