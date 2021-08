Toques de queda y horarios de cierre: las restricciones por comunidades autónomas este fin de semana

Pese a que la incidencia acumulada sigue a la baja, las comunidades no bajan la guardia e intentan mantener las medidas restrictivas para evitar la propagación del virus . Pero parece que la justicia no se lo está poniendo fácil.

Ya no hay toque de queda en ningún punto de la región, que se mantiene en el nivel 2 de alerta, después de que el Gobierno de Aragón haya decidido no prorrogar los que estaban vigentes en Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro.

La hostelería y el ocio nocturno cierran a las 00.30 horas, pero no se permite el acceso a los locales media hora antes. El aforo permitido es del 50 por ciento en el interior y máximo de 6 personas por mesa. Prohibido el consumo en barra.

En Baleares no se permiten hasta el 15 de septiembre las reuniones entre personas no convivientes entre la 1 y las 6 de la mañana. La hostelería cierra a la 1 y permite una ocupación máxima de 4 personas por mesa en interiores y 6 en terrazas.

Cantabria no ha variado las restricciones relativas a aforos y cierre del ocio nocturno , una vez que se ha eliminado el toque de queda.

La justicia aún no ha resuelto la petición de la Junta sobre el toque de queda para Navaconcejo, Jaraíz de la Vera, Aldeanueva de la Vera y Plasencia, del Área de Salud de Plasencia, la de mayor incidencia acumulada en la región.

La Xunta de Galicia ha ampliado los aforos en la hostelería y el ocio nocturno , ante la buena evolución de la situación epidemiológica durante esta semana, en la que ya no hay ningún municipio en el nivel máximo de alerta.

Los locales de ocio nocturno pueden cerrar a las 3 de la mañana, aunque no pueden recibir clientes una hora antes. Se permite el baile en espacios al aire libre, correctamente delimitados y con el uso permanente de la mascarilla.

En Murcia, que se encuentra en el nivel dos de alerta sanitaria, no hay cierres perimetrales, ni toques de queda, pero sí una limitación de la actividad no esencial entre las dos y las seis de la mañana, periodo en el que tampoco están permitidas las reuniones entre no convivientes.