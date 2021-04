Cómo un negociador de la Policía evitó el suicidio del autor de un triple apuñalamiento en A Coruña

En esa situación de tensión se produce un diálogo, donde el objetivo del negociador es obtener la confianza, calmar las emociones del individuo . “Tratamos de ganar tiempo para hacerle volver a su racionalidad. Esa persona no es que no quiera vivir, es que está sufriendo un problema, quiere dejar de sufrir y la solución que ve es tirarse por la ventana en ese momento. Lo que hay que hacer es darle alternativas, tratar de entender su problema, escucharle y buscar alternativas con la información que nos va dando para que se ancle a la vida”, explica Temprano.

Tres horas de negociación

En este caso, el proceso de negociación duró unas tres horas. “En otras ocasiones pueden ser veinte”, sostiene el inspector. Durante ese tiempo, el negociador no solo trata de dialogar con el agresor, sino también obtener toda la información posible sobre él. “Cuando me llaman para intervenir, no conozco datos de esa persona. Los compañeros me van informando por teléfono de cosas que averiguan a través de vecinos, de familiares, de los servicios de emergencia”, explica. Hay que saber si el agresor tiene alguna enfermedad, por ejemplo, o si se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. “Toda esa información es necesaria para poder afrontar una negociación”, insiste.