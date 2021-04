12 años de prisión para un conductor sin carné que mató a un motorista y se dio a la fuga en Ourense

Los jueces relatan en la sentencia que, tras realizar una maniobra temeraria y arrollar al motorista que le precedía, el condenado aceleró la marcha, por lo que “el conductor de la motocicleta resultó envuelto y atrapado en los bajos del Audi conducido por el acusado durante una distancia aproximada de 50 metros”. Los magistrados sostienen que el conductor, que tenía 36 años, no sólo no frenó su turismo tras impactar con especial violencia con la motocicleta, sino que aceleró y, con ello, arrastró brutalmente al motociclista causándole la muerte.

Sabía que llevaba arrastrada a la víctima bajo su coche

El tribunal asegura que el conductor no frenó, a pesar de que sabía que llevaba arrastrada a la víctima bajo su coche. “Tal y como se demostró en el juicio, el motorista era muy corpulento y la percepción de su arrastre bajo el turismo era indiscutible. Sabía que, si no frenaba tras el alcance inicial, las consecuencias, plenamente perceptibles, serían letales y, a pesar de ello, continuó su marcha”, la sentencia.

Los magistrados consideraron que el ahora condenado antepuso su propósito de no ser descubierto, por no tener el carné de conducir, a aminorar el daño físico a un tercero. Estos señalan que, pese a las “reiteradas advertencias” de su copiloto, no detuvo el coche.