España supera los 15 millones de coches viejos en carretera, una clave del aumento de la siniestralidad

Cuanto más antiguo es el vehículo menos sistemas de seguridad incluye, por ejemplo, cuentan con sistemas de iluminación que ofrecen menor visibilidad, no llevan reposacabezas, incluyen cinturones de seguridad de dos puntos en lugar de tres y sin pretensores pirotécnicos, tampoco incluyen un sistema de aviso de pérdida de presión en los neumáticos, muchos no llevan ABS, etc. "Todos estos sistemas de seguridad previenen los siniestros con victimas mortales", dicen desde ANFAC.

Lo que hay que tener claro, dice Alonso, es que si una persona no se compra un coche nuevo no es porque no quiera sino porque no puede. Por eso es necesario implementar las ayudas. Es preocupante que no haya un aserie de ayudas, no solo económicas sino de concienciación de como un conductor puede adquirir vehículos nuevos, porque siguen siendo demasiado caros, las subvenciones que llegan, llegan tarde y además llegan de una forma que no es la esperada, si creemos que ahora mismo no hay las ayudas suficientes para hace runa remodelación del parque automovilístico.