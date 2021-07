Álvaro, el joven amputado que ha recaudado 53.000 euros para una prótesis: "Estaré agradecido de por vida"

Durante una ruta de sábado en un grupo de doce personas por Ponte da Lima, en el vecino Portugal, Álvaro impactó con su moto contra un árbol . ''Noté que volaba por el aire, soy muy consciente de todo. Se me seccionó la arteria, veía la sangre por las costuras de mi pantalón como un grifo abierto y pensé que me moría '', relata el joven a NIUS.

De su traslado en ambulancia hasta el hospital de Oporto, Álvaro recuerda su último pestañeo antes de volver a despertar: había pasado cinco días en coma inducido. Fue en ese momento cuando, acompañado de su familia, supo que los médicos habían intentado salvar su pierna en tres ocasiones pero en la cuarta intervención decidieran que era necesario amputarla. ''Yo sólo les daba las gracias. No me habían amputado la pierna, me habían salvado la vida. Una vida que casi pierdo en cada operación''.