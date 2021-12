La borrasca Barra complica la vuelta a casa en las carreteras: "Se junta todo, lluvia, nieve y viento"

"Se dan todos los condicionantes para que la gente no coja el coche este miércoles. La borrasca Barra trae lluvia persistentes, nieve en el interior y rachas de viento de cerca de 100 km hora en muchos puntos de la Península", explica. "Estas circunstancias hacen muy desfavorable el tránsito por carretera ", alerta. "Además está el riesgo de deshielo en el Pirineo, que está haciendo crecer los caudales de los ríos y los está desbordando; el peligro de aludes en la montaña; el de olas de hasta seis metros en la costa... el panorama no es muy alentador".

Barra va a afectar sobre todo a la mitad norte peninsular. " Las nevadas más fuertes se esperan en León, Burgos, Palencia, Valladolid o La Rioja. .. No es que vayan a ser una nevadas impresionantes, tipo Filomena, pero van a dificultar muchísimo los desplazamientos por carretera", recalca la meteoróloga. "También puede nevar en puntos de Castilla-La Mancha, como Guadalajara, Cuenca, Albacete... en el interior de Valencia, en el interior de Alicante, pero las nevadas más feas, las más horribles van a ser en las zonas que te indicaba, y por ahí van a transitar muchos coches. Por supuesto también va a nevar en Asturias, Galicia o Huesca, pero allí se lo esperan, porque lo normal es que si nieva, aí vaya a caer".

La DGT ya ha avisado de que la nieve puede dificultar el tráfico no solo en las vías secundarias, también en vías de alta capacidad, en autovías y autopistas. Además de solicitar a los conductores que han ido al norte de España que adelanten (o retrasen) el regreso, también ha pedido a quienes residen en esas regiones del país que "eviten todos aquellos viajes que no sean imprescindibles y esperen a que no existan alertas meteorológicas para moverse".