Cinco motoristas muertos este fin de semana: "Viene el buen tiempo, esto solo puede ir a peor"

En 2021 se propuso elevar la complejidad de los exámenes necesarios para hacerse con el permiso

"Más de 20 millones de conductores que poseen el carnet de coche pueden optar a conducir una motocicleta sin haber montado en una en su vida", explican desde la Asociación de Motoristas

En lo que llevamos de año ya van 27 motoristas, muertos

Once personas han muerto durante este fin de semana en las carreteras españolas. Cinco de ellos son motoristas según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde las 15.00 horas del viernes hasta las 24.00 horas de este domingo.

Hace tiempo que la DGT mantiene en el punto de mira a las motocicletas por la elevada cifra de muertos que arroja todos los años. En 2021 perdieron la vida 241 motoristas, lo que representa 45 menos que en 2020, año de la pandemia, y un 16% de descenso. En lo que llevamos de año ya van 27 motoristas, muertos, seis más que en 2021 (19), cuando estábamos en situación de pandemia y tres más que en 2019 (24). Además, llega el buen tiempo y "esto solo puede ir a peor", asegura José Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de motoristas.

Los cinco accidentes de este fin de semana han sido tres salidas de vía y dos choques frontales:

El primer siniestro se produjo el pasado viernes en la A-7053 a su paso por Mijas (Málaga), donde una moto se salió de la calzada sobre las 22.00 horas del viernes a la altura del kilómetro 4, una persona murió y otra resultó herida.

Este domingo un motorista ha perdido la vida al sufrir una caída en el kilómetro 21 de la carretera A-347 a su paso por el término municipal de Alcolea (Almería), a la altura del Barranco de los Caballos, tras golpearse contra la bionda de la vía.

Mejorar el equipamiento de los conductores

Hace justo un año, el director de la DGT, Pere Navarro, se lamentaba por la constante cifra de fallecidos en las carreteras por accidentes de moto. "Es el único medio de transporte que cada año desde 2014 registra más muertes. De esas 476 víctimas mortales, un total de 220 perdieron la vida en carreteras secundarias", declaró Navarro. La vulnerabilidad de los motoristas está clara, porque sus cuerpos están expuestos a los golpes de una manera manifiesta "porque el chasis es el piloto o los pasajeros que lo acompañen", aseguraba Navarro.

Una de las cosas que propuso la DGT en 2021, fue elevar la complejidad de los exámenes necesarios para hacerse con el permiso, pero esto quedó en 'stand by'. Ahora se han centrado en obligar a mejorar el equipamiento de seguridad de estos conductores a fin de salvaguardarlos de lesiones graves o de perder incluso la vida. "Se lo agradecemos a la DGT porque el único elemento de seguridad vial pasiva que tiene el motorista es el equipo que lleva puesto", explica José Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de motoristas. "Hace unos años comprobamos que el 50% de las prendas que se vendía a motoristas no estaban homologadas. Por eso creemos que hacer hincapié en esto puede salvar vidas", dice Reyes.

Pero está claro que nos las suficientes. "Queda mucho por hacer, y el problema lejos de mejorar está empeorando. La moto es el único medio de transporte presenta cada año más muertes", argumenta Reyes que señala tres factores imprescindibles a tener en cuenta.

Formación, inversión y una Agencia Estatal de Seguridad Vial

La formación es básica. No puede haber 21 millones de conductores con la posibilidad de poder conducir una moto de hasta 125 centímetros cúbicos por tener solo tres años de carnet. Es una locura. No han cogido una moto en su vida y creen que es como un coche. Para nada. No saben frenar, no saben anticiparse al riesgo, no tienen habilidad porque no lo ha hecho nunca". Todo esto en medio de que este vehículo de dos ruedas está en alza. Ocupa poco espacio y es fácil aparcarla; evita atascos; son vehículos ligeros, por lo tanto menos contaminantes y más baratos que comprar un turismo para aquellos que han decidido cambiar el transporte público por un modo individual de transporte. Ante esto, es básico coger el toro por los cuernos", dice Reyes.

También pone el foco en la nueva Ley de Tráfico, que entra en vigor en marzo. Esta Ley no habla de las motos en particular, se habla de ellas de manera trasversal en todo el documento pero no hay un punto concreto y creemos que es fundamental", asegura.

Desde la Asociación Nacional de Motoristas reclaman también inversión en carreteras. Es cierto que algo se está haciendo, pero se necesita más. Las carreteras no están diseñadas para la seguridad de los motoristas y la cantidad de kilómetros protegidos es, a día de hoy, ridícula". Según datos de la DGT el 18% de los conductores mueren porque lo mata un guardarraíl. "Quieren invertir en carreteras pero no han invertido suficiente, a pesar de que hay los recursos para ello si lo son. Se recaudan más de 30 millones de euros pero solo se invierten unos 1.000 millones en carreteras cuando se necesitaría investir cerca de 8.000 millones. Esto es un problema crónico y así no vemos luz al final del túnel.