Empieza 'la gran estampida' con controles policiales ante la avalancha de turistas del fin de semana

Llegan 200.000 turistas a Alicante

El lunes, festivo en Galicia

En Galicia, el lunes 17 es festivo, Día de las Letras Gallegas, y aunque la Delegación de Gobierno no ha preparado nada especial para este puente, los dispositivos de vigilancia, ordenados por el Ministerio de Interior en todo el territorio nacional, se sumarán a la labor de la Policía Local, con mayor intensidad en fin de semana . "Aunque", aseguran, "no hay previsión de una llegada masiva de personas de otras comunidades".

Pero los datos no dicen lo mismo. Con motivo de la festividad en Galicia, Renfe ha identificado una alta demanda de regreso para ese día desde Madrid, por lo que ha reforzado el Alvia que sale de la capital a las el 15.00 horas con 228 plazas al disponer de un tren de doble composición hasta A Coruña.

1.100 policías durante el fin de semana en Madrid

Cataluña no está preocupada por la llegada de turistas de fuera. Los dispositivos policiales van a aumentar en el área metropolitana que es dónde siempre puede haber más problemas. La noche del 8 al 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, la policía local deplegó a 260 agentes, un 30 % más de lo habitual, en un dispositivo coordinado con los Mossos, cuyo objetivo no era sancionar sino "prevenir". La policía desalojó a 6.500 barceloneses de 31 puntos diferentes de la capital catalana. Nada hace prever que este fin de semana no ocurra lo mismo, además así que el mismo dispositivo del fin de semana anterior seguirá vigente. Renfe ha ampliado nueve servicios adicionales entre la capital y Barcelona, este fin de semana, que sumarán una capacidad de 3.654 asientos.